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Экономист рассказал, как изменятся цены на некоторые продукты с 1 декабря

08:44 24.11.2022
Как рассказывает экономист, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов.
Экономист рассказал, как изменятся цены на некоторые продукты с 1 декабря
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости
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В России с 1 декабря начнут дорожать «праздничные» продукты длительного хранения. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik. Эксперт он спрогнозировал, на сколько процентов могут вырасти цены в магазинах.

Михаил Беляев уверен, что жители России привыкли отмечать новогодние праздники с размахом, и привычные на праздничном столе продукты, непременно начнут дорожать уже с первого декабря.

«Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», - сказал он в интервью.

Как рассказывает экономист, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов.

«Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры», - считает Беляев.

Кроме того, могут вырасти в цене игристые вина, коньяк и копчености, сказал экономист.

«Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», - высказал мнение Михаил Беляев.

Также экономист спрогнозировал рост цена на овощи и фрукты. Эксперт считает, что эти продукты увеличатся в стоимости приблизительно на 5%.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ВВП в Российской Федерации в 2022 году значительно лучше прогноза. Премьер-министр России напомнил, что ряд экспертов предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада показателя.

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