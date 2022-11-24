В стране и мире Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при обстреле украинских боевиков Игнат Далакян Мирный житель скончался от ранения в результате обстрела в среду украинскими боевиками шахты им. Н. А. Изотова. © Фото: Илья Питалев РИА Новости Читайте нас на: Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими националистами в среду, скончался. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВСУ, скончался. Светлая память», - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее украинские боевики выпустили шесть ракет по Горловке Донецкой Народной Республики. Сообщалось, что удары по городу были нанесены из реактивной системы залпового огня HIMARS. Экспертное мнение и аналитика