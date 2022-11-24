Горит и падает: ЗРК «Тор» уничтожил крупный вражеский беспилотник в ходе СВО

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» сканируют небо на 360 градусов на расстояние более 30 километров. Они способны ударить одновременно по четырем целям или бить несколькими ракетами по одной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

ЗРК «Тор-М2У» уничтожил беспилотник украинских боевиков в зоне проведения спецоперации.

«Тор» едет по пересеченной местности свободно, как по асфальту, а стрелять по воздушным целям комплекс способен даже с коротких остановок.

Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров. А станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

Полет ракеты и поражение цели схематично отображаются на мониторе компьютера. Камера объективного контроля фиксирует попадание: одним беспилотником у украинских боевиков стало меньше.

Командир может использовать мощную видеокамеру. Нужно хорошо разглядеть цель, чтобы не тратить ракеты зря. На вооружении комплекса их всего восемь.

Основные задачи «Тора» - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может прикрыть целую мотострелковую роту. Одновременно комплекс может обстреливать сразу четыре воздушных цели или бить несколькими ракетами по одной.

«В основном РСЗО очень много летит. Беспилотники реже. Беспилотники корректируют огонь артиллерии, наносят даже больший урон, чем реактивный снаряд», - рассказывает Вадим, командир расчета ЗРК «Тор-М2У».

Зенитные батареи Западного военного округа в круглосуточном режиме контролируют воздушное пространство. Расчет одной из машин за время проведения спецоперации уничтожил больше 70 целей.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры уничтожения вражеских объектов российскими реактивными системами залпового огня «Торнадо».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов