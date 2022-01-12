Врач предсказал «падение» омикрон-штамма в 2022 году

Новый штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим в мире, а потом, до конца 2022 года, переживет «падение». Такое мнение, основываясь на анализе прошлогодней ситуации, высказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Он, в частности, напомнил, что быстрое распространение в мире варианта COVID-19 «дельта» к концу прошлого года завершилось его «падением», и такая же судьба, уверен специалист, ожидает штамм «омикрон».

«Если мы проанализируем 2021 год, то это было восхождение и падение "дельты". Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение "омикрона"», - предположил Водовозов.

Медик добавил, что пока нельзя говорить о том, к каким последствиям могут привести подъемы и спад распространения омикрон-штамма и какой патоген его сменит.

«Вопрос только в том, кто его сменит, то есть во что выльется падение этого штамма. Вот тут прогнозов никто не рискует давать», - объяснил он.

Специалист, однако, считает, что речь не идет о полном исчезновении омикрон-штамма к концу текущего года. По его словам, в тех странах, где невысок процент вакцинированных, этот вариант сохранится и будет эволюционировать там дальше.

«Население планеты у нас привито только где-то на 50%, но это очень неравномерно. Один из "чемпионов мира" - Южная Америка, где привито больше 63%. Но в Африке, например, привито где-то 8% населения. Такая ситуация для коронавируса - это то, что надо», - высказал свою позицию Алексей Водовозов.

В заключение он подчеркнул, что врачи могут «изгнать» омикрон-штамм с некоторых территорий, где высокий процент вакцинированных, однако у этого варианта коронавируса «все равно будут территории, где большое количество людей к нему чувствительны».

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).