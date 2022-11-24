Reuters: корь может стать глобальной угрозой из-за пандемии COVID-19

Из-за коронавируса почти 40 миллионов детей пропустили вакцинацию от кори, это может привести к вспышкам заболевания.

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В мире может возникнуть угроза распространения кори из-за сокращения вакцинации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Подчеркивается, что корь - один из самых заразных вирусов для человека. Вспышки кори можно предотвратить вакцинацией, однако для этого требуется 95-процентный охват. В то же время на фоне пандемии COVID-19 в 2021 году прививку от кори пропустили почти 40 миллионов детей.

Глава ВОЗ по борьбе с корью Патрик О'Коннор рассказал, что резкого роста заболеваемости корью пока не наблюдается, однако меры нужно принять как можно быстрее. По его словам, циклический характер кори и соблюдение социальной дистанции могли временно удержать рост заболеваемости, однако корь очень заразна и потому опасна.

Он подчеркнул, что вспышки болезни были с начала 2022 года, к сентябрю их число достигло 30. О'Коннор выразил особую обеспокоенность по поводу некоторых районов Африки южнее Сахары.

Ранее врач рассказала о важной детали при лечении штамма «цербер» коронавируса. Она рассказала, что важно вовремя выявить вирус и не перепутать его с гриппом, так как лечатся болезни совершенно по-разному.