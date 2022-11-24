В стране и мире Партию Болсонару оштрафовали за обращение в суд «с плохими намерениями» Анастасия Бобылева Ранее представители партии пытались добиться аннулирования части голосов на президентских выборах, в результате которых Лула де Сильва одержал победу над действующим лидером страны. © Фото: IMAGO Fausto Maia Globallookpress Читайте нас на: Высший избирательный суд Бразилии отклонил запрос партии президента страны Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на президентских выборах и оштрафовал партию на сумму, эквивалентную 4,2 миллиона долларов. В качестве обоснования указано, что команда лидера Бразилии обратилась в суд «с плохими намерениями». Либеральная партия хотела аннулировать часть голосов якобы из-за плохого функционирования системы электронного голосования. Ранее на выборах президента Бразилии победил Лула да Силва. Он вступит в свои полномочия с 1 января. Экспертное мнение и аналитика