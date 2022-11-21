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Готовы к ночным боям: кадры тренировок мобилизованных в темноте под Самарой

11:33 21.11.2022
Бойцы выдвигаются на огневые рубежи и приступают к боевому развертыванию отделения. Они поражают учебные мишени, имитирующие живую силу и технику неприятия. Удаление от стрелка - от 100 до 400 метров. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне в Самарской области.  

«Мобилизованные военнослужащие совершенствуют слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении ночных боевых стрельб из штатного оружия в составе отделений на полигоне в Самарской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

Бойцы выдвигаются на огневые рубежи и приступают к боевому развертыванию отделения. Они поражают учебные мишени, имитирующие живую силу и технику неприятеля. Удаление от стрелка - от 100 до 400 метров. 

В МО РФ подчеркнули, что все мероприятия учебного курса спланированы и проходят с учетом опыта спецоперации. При этом личный состав готовят как днем, так и ночью и в различных погодных условиях. 

Ранее «Звезда» показала, как работает ЗРК «Стрела-10» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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