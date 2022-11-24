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Небензя предположил, что в ООН показывают запись выступления Зеленского

Анастасия Бобылева
03:50 24.11.2022
Он отметил, что мнение членов Совета Безопасности скорее всего не интересует украинского президента. Зеленский использует заседание как трибуну.
Небензя предположил, что в ООН показывают запись выступления Зеленского
© Фото: IMAGO Ukrainian President s Offi Globallokpress
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на заседаниях Совета Безопасности организации могли показывать видеозаписи выступлений украинского президента Владимира Зеленского.

Участие Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи стало исключением из правил - очное присутствие участников всегда было обязательным. В виртуальном формате Совет работал только во время пандемии.

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», - цитирует постпреда РФ РИА Новости.

Небензя отметил, что украинский лидер ни разу не пробыл до конца заседания. По словам российского посла, мнение членов Совета не важно для Зеленского, он использует выступления в ООН как трибуну.

Ранее Василий Небензя заявил, что на правом берегу Днепра начались репрессии украинских неонацистов против мирного населения. Он напомнил о сказанных представителем киевских властей словах о намерении «отстреливать предателей как собак».

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