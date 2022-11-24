Небензя заявил о начатой расправе украинскими боевиками на правом берегу Днепра
В российском постпредстве при ООН прокомментировали начавшиеся репрессии украинских неонацистов против мирного населения на правом берегу Днепра.
Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя напомнил о словах представителя киевских властей о намерении «отстреливать предателей». Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза ООН.
«Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак"», - цитирует его РИА Новости.
Вместе с тем Небензя подчеркнул, что Россия от международного сообщества ожидает принципиальных оценок пыток и казней российских военных украинскими боевиками.