Он напомнил о сказанных представителем киевских властей словах о намерении «отстреливать предателей как собак».

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В российском постпредстве при ООН прокомментировали начавшиеся репрессии украинских неонацистов против мирного населения на правом берегу Днепра.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя напомнил о словах представителя киевских властей о намерении «отстреливать предателей». Об этом он заявил во время выступления на заседании Совбеза ООН.

«Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак"», - цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Небензя подчеркнул, что Россия от международного сообщества ожидает принципиальных оценок пыток и казней российских военных украинскими боевиками.