Съемки фильма «Ржавчина» могут продолжить на новом месте после инцидента с Болдуином

В октябре прошлого года голливудский актер смертельно ранил кинооператора во время съемок.

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Съемки вестерна «Ржавчина», во время которых в прошлом году актер Алек Болдуин смертельно ранил кинооператора Галину Хатчинс, могут возобновиться в США. Сейчас съемочная группа разыскивает новую площадку. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на адвоката компании Rust Movie Productions, выпускающей фильм.

По словам Мелины Спадоне, съемки киноленты не будут проводиться в штате Нью-Мексико, где произошла стрельба.

«Команда, занимающаяся кинопроизводством, рассматривает другие места, в том числе Калифорнию, но никакие решения не приняты», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что актер Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшего оператора.

Трагедия с участием голливудского актера произошла 22 октября 2021 года. Во время съемки одной из сцен пистолет в руках Болдуина выстрелил и пуля попала в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Последнего через несколько часов после госпитализации выписали из больницы, а оператора врачам спасти не удалось. Съемки фильма были приостановлены.