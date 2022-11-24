Небензя заявил, что Россия от международного сообщества ждет оценок пыток и казней российских военных

Российский дипломат Василий Небензя обратил внимание и на гибель населения Украины от поставляемого ей Западом вооружения.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона от международного сообщества ждет оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками.

В частности, речь идет о недавно попавшем в Сеть видео расстрела безоружных российских военнослужащих со стороны украинских боевиков.

Также во время заседания Совета Безопасности ООН Небензя сказал, что накачивание Украины оружием приводит к гибели населения ее городов.

«Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву. Хочу обратить на это внимание наших западных коллег. Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее во всемирной организации призвали расследовать сообщения об убийствах российских военнопленных украинцами.

Представитель организации Фархан Хак заявил о необходимости тщательно расследовать сообщения о расстреле украинскими националистами российских военнопленных. Он указал, что ООН обеспокоена любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.