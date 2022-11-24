Начали воровать дрова: как Европа переживает рост цен на топливо из России

Власти в Европе не обращают внимание на возражения жителей и все равно поддерживают решение ввести потолок цен на российскую нефть. Однако среди стран ЕС нет единодушия, а ОПЕК+ хочет вести игру по своим правилам.

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Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Аль-Судани ситуацию с попытками Запада ввести ограничения на стоимость нефтесырья из России. Российский лидер подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов. Европейский рынок уже штормит: дошло до того, что гражданам предложили страховать дрова.

Перед одной из самых тяжелых и суровых зим в Латвии появился новый вид воровства. Теперь в приоритете у домушников не драгоценности и бытовая техника, а самые обычные дрова, которыми сейчас жители стараются закупаться впрок. Количество таких краж за последние несколько недель выросло втрое.

Первыми на это обратили внимание латвийские страховщики и решили на этом заработать. Они предлагают страховать дрова от кражи - с такой довольно необычной идеей в эфире телеканала LSM выступила глава департамента одной из самых крупных страховых компаний страны.

В Европе подавить невероятные цены на газ и электричество все еще пытаются с помощью протестов. Сотни активистов вышли на улицы немецких Цвиккау и Лейпцига, чтобы в очередной раз потребовать у Правительства пересмотреть вопрос поставок оружия Украине.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок, игнорируя голос народа, заявила, что всей стране сейчас необходимо объединиться вокруг Украины.

Тем не менее, даже в таких условиях некоторые страны Европы по-прежнему обсуждают идею введения потолка цен на российскую нефть. Принадлежит она американцам, и цель у инициативы простая – ограничить доходы нашей страны от торговли нефтью, но сохранить стабильные поставки на мировой рынок, чтобы не допустить роста стоимости.

«Потолок цен - это история, которую придумали США. Они поняли: если РФ просто запрещать поставлять нефть, Россия может сократить экспорт, потому что нефть некуда будет девать, и тогда возникает дефицит на мировом рынке и другая нефть будет стоить дороже. Они придумали такую историю: будем разрешать сколько угодно поставлять нефть, чтобы она заполнила мировые рынки, не было дефицита, цены снизились. США и ЕС закупают нефть, им это важно», - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но и в этом вопросе единодушия у европейцев так и не случилось. По информации издания Politico, ссылающегося на неназванных дипломатов и официальных лиц, большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть не более 65-70 долларов за баррель. При этом для поляков и представителей стран Балтии такая сумма оказывается неподъемной. Они настаивают на ограничении в 30 долларов.

Подробнее о том, какие споры возникли в Евросоюзе по поводу ограничения цен на российскую нефть и как страны ОПЕК+ планируют сбалансировать ситуацию на нефтяном рынке, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.