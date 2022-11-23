Травили и расстреливали мирных жителей: ФСБ рассекретила документы о зверствах вермахта в Крыму

© Фото: Евгений Халдей, РИА Новости

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в отношении мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Материалы будут переданы в Музей обороны Севастополя и архив города.

В архив передаются копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством Эрвина Йенеке на территории полуострова. В частности, генерал рассказал об операции, в ходе которой нацисты применили отравляющий газ против партизан, которые укрылись в Керченских каменоломнях. Среди них были и мирные жители.

«Применением газа... нами преследовалась цель - уничтожить находившихся там партизан. Да, и мирного населения, поскольку они, находясь в каменоломнях вместе с партизанами, оказывали им помощь в борьбе с нами. Нет, применение этого газа я не считаю преступлением, так как люди, находившиеся в пещерах Керченских каменоломен, вели борьбу против нас», - приводятся в документах слова генерала Йенеке.