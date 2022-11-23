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Травили и расстреливали мирных жителей: ФСБ рассекретила документы о зверствах вермахта в Крыму

Алексей Курильченко
13:59 23.11.2022
В документах приводятся показания жителей полуострова, а также расшифровка допроса немецкого генерала Эрвина Густава Йенеке.
Травили и расстреливали мирных жителей: ФСБ рассекретила документы о зверствах вермахта в Крыму
© Фото: Евгений Халдей, РИА Новости
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УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в отношении мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Материалы будут переданы в Музей обороны Севастополя и архив города.

В архив передаются копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством Эрвина Йенеке на территории полуострова. В частности, генерал рассказал об операции, в ходе которой нацисты применили отравляющий газ против партизан, которые укрылись в Керченских каменоломнях. Среди них были и мирные жители.

«Применением газа... нами преследовалась цель - уничтожить находившихся там партизан. Да, и мирного населения, поскольку они, находясь в каменоломнях вместе с партизанами, оказывали им помощь в борьбе с нами. Нет, применение этого газа я не считаю преступлением, так как люди, находившиеся в пещерах Керченских каменоломен, вели борьбу против нас», - приводятся в документах слова генерала Йенеке.

© УФСБ РФ по по Республике Крым и городу Севастополю

Также приводятся показания свидетелей зверств нацистов. Так, одна женщина рассказала, что немецкие захватчики сгоняли женщин и детей в тюрьмы, а затем расстреливали.

«Нас всех поставили возле рва спиной к извергам. В этот момент дочь сказала: "Мамочка, мы погибаем"... Раздались выстрелы, и я потеряла сознание. Через некоторое время я очнулась, приоткрыв глаза, увидела, что лежу на мертвом теле своей дочери», - говорится в документе.

Передача архивных материалов приурочена к 75-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму, который проходил в Севастополе 12-23 ноября 1947 года.

Ранее на сайте Минобороны опубликовали документы времен Великой Отечественной войны - об освобождении Запорожья. Материалы подтверждают, что за два года оккупации фашисты превратили город в огромный концлагерь.

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