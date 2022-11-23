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Украинские боевики обстреляли Макеевку и Донецк

Игнат Далакян
06:49 23.11.2022
В представительстве ДНР в СЦКК также добавили, что украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке.
Украинские боевики обстреляли Макеевку и Донецк
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Украинские националисты обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 05.22 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

В представительстве добавили, что украинские боевики в 05.42 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке.

Ранее украинские националисты обстреляли Макеевку Донецкой Народной Республики снарядами «натовского» калибра. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел велся из населенного пункта Орловка в 04:00.

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