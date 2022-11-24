МАГАТЭ заявило о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ расценивает инцидент на ЗАЭС, как сохранение ядерной угрозы.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал заявление о возобновлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС.
«Электроснабжение станции возобновилось спустя день после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате инцидента, который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооруженного конфликта», - процитировало ТАСС сообщение МАГАТЭ.
Напомним, что накануне ЗАЭС из-за прекращения внешнего электроснабжения перешла на аварийные дизель-генераторы.