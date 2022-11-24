В стране и мире МАГАТЭ заявило о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС Ирина Елагина Гендиректор МАГАТЭ расценивает инцидент на ЗАЭС, как сохранение ядерной угрозы. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал заявление о возобновлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. «Электроснабжение станции возобновилось спустя день после того, как она лишилась доступа к внешнему электроснабжению в результате инцидента, который свидетельствует о сохранении угроз ядерной безопасности в условиях текущего вооруженного конфликта», - процитировало ТАСС сообщение МАГАТЭ. Напомним, что накануне ЗАЭС из-за прекращения внешнего электроснабжения перешла на аварийные дизель-генераторы. Экспертное мнение и аналитика