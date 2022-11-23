В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС сейчас питается только за счет аварийных дизель-генераторов.
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Запорожская АЭС в очередной раз отрезана от внешнего электроснабжения. МАГАТЭ распространило заявление о прекращении стабильного электроснабжения атомной электростанции в Запорожье 23 ноября.
«Станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени», - процитировало ТАСС сообщение Международного агентства по атомной энергии.
Сейчас, по данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС питается за счет аварийных дизель-генераторов.