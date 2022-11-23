В стране и мире В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения Ирина Елагина Запорожская АЭС сейчас питается только за счет аварийных дизель-генераторов. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Запорожская АЭС в очередной раз отрезана от внешнего электроснабжения. МАГАТЭ распространило заявление о прекращении стабильного электроснабжения атомной электростанции в Запорожье 23 ноября. «Станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени», - процитировало ТАСС сообщение Международного агентства по атомной энергии.

Сейчас, по данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС питается за счет аварийных дизель-генераторов. Экспертное мнение и аналитика