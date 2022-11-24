Спикер ГД призвал активнее использовать те возможности, которые дает межпарламентское взаимодействие, чтобы отношения между двумя странами развивались.

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин провел встречу с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Так, стороны затронули вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, совместное противостояние новым вызовам, а также защиту общих ценностей и исторической памяти.

«Наши президенты задают тон, динамику отношениям. А что касается парламентов, депутатов, нам необходимо многое еще в этой части сделать для того, чтобы достичь такого уровня. И, конечно, внести вклад со своей стороны в развитие отношений между нашими странами», - приводит сайт Госдумы слова Володина.

Кроме того, спикер Госдумы призвал активнее использовать те возможности, которые дает межпарламентское взаимодействие, чтобы отношения между двумя странами развивались. Кочанова, в свою очередь, указала на Кочанова также отметила важность партнерства Москвы и Минска в условиях вызовов, с которыми столкнулись страны.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия заключат соглашение о беспрепятственном судоходстве во внутренних водах обеих стран. Так, Минтрансу РФ было поручено переговоры с республикой для достижения соглашения.