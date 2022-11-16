Мишустин одобрил соглашение с Белоруссией о беспрепятственном судоходстве

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Россия и Белоруссия заключат соглашение о беспрепятственном судоходстве во внутренних водах обеих стран. Распоряжение об одобрении проекта документа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, теперь аналогичное предстоит сделать белорусской стороне.

Согласно проекту соглашения, опубликованному на интернет-портале правовой информации, суда под флагом государств смогут осуществлять судоходство между портами на внутренних водных путях обоих стран, а также в порты третьих стран и обратном направлении. Каждая из сторон должна обеспечить беспрепятственный проход судов во внутренних водах. При этом не допускаются перевозка запрещенных грузов, промысловая, гидрографическая и исследовательская деятельность, создание помех для функционирования систем связи и средств коммуникаций.

Мишустин поручил Министерству транспорта РФ провести переговоры с Белоруссией. По достижению договоренности, документ должны будут подписать обе стороны.