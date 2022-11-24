Армия «Не забыли, все шикарно»: освобожденный из украинского плена описал свои эмоции С подконтрольной киевскому режиму территории сегодня возвращены 50 военнослужащих ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российский военнослужащий, освобожденный из плена украинских националистов, рассказал о своих впечатлениях от возвращения домой. В частности, он поблагодарил Министерство обороны России за то, что ведомство помогло ему и другим бойцам вырваться из плена. «Рад просто до невозможности. Благодарю Министерство обороны, вернули, не забыли, все шикарно. Жив, цел, готов дальше выполнять свои служебные функции», - рассказал военнослужащий. Напомним, с подконтрольной киевскому режиму территории 24 ноября возвращены 50 российских военнослужащих. Министерство обороны России опубликовало первые кадры возвращения бойцов ВС РФ. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика