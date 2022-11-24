Неизвестный открыл стрельбу вблизи торгового центра в Крымске

По предварительной информации, неизвестный покончил с собой после ссоры с бывшей женой.

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В Краснодарском крае в городе Крымск неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли, по неподтвержденным данным, четыре человека. Отмечается, что инцидент произошел вблизи торгового центра «Славянский».

Согласно распространившейся в СМИ информации, мужчина проиграл суд своему сыну и затем поссорился с бывшей супругой. После этого он якобы достал оружие, застрелил прохожего, а затем совершил самоубийство.

«Предварительно, мужчина застрелил троих», - приводит ТАСС сообщение местных правоохранительных органов.

Немногим ранее в Краснодарском крае в городе Хадыженск параплан с мотором упал на автомобиль. В результате крушения погибли два человека.