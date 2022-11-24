Два человека стали жертвами крушения параплана в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае в городе Хадыженск параплан с мотором упал на автомобиль. В результате крушения погибли два человека, автомобиль получил повреждения. Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что пилот не справился с управлением.

«В 14.10 (мск) 24.11.2022 поступило сообщение о происшествии по адресу: Краснодарский край, МО Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Кирова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло падение параплана с мотором на легковой автомобиль без последующего возгорания», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Ранее два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке. Крушение произошло во время прогулочного полета. Отмечено, что летательный аппарат упал на поле в поселке Заозерный.