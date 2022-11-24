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Больше 20 попаданий: в «Росэнергоатоме» рассказали о последствиях украинских обстрелов ЗАЭС

Андрей Аркадьев
18:48 24.11.2022
Продолжение обстрелов и попадания на территорию станции могут привести к серьезным последствиям, подчеркнули в «Росэнергоатоме».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Последние обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских боевиков были самыми массированными за несколько месяцев. О ситуации на ЗАЭС рассказал «Звезде» представитель «Росэнергоатома»  Дмитрий Шевченко.

«За последние несколько месяцев самый массированный обстрел. Больше 20 попаданий было внутрь контура атомной станции. Попадания пришлись в подводный трубопровод в брызгальном бассейне. Повреждены железнодорожные пути, связывающие энергоблоки между собой для подвоза оборудования, оснастки ремонтной, а также вывоза отработанного топлива, подвоза свежего. Некоторые инфраструктурные трубопроводы, баки, пешеходные эстакады, связывающие санитарно-бытовой блок спецкорпуса со встройкой реакторного отделения, трубопроводы сжатого воздуха и прочее», - сказал он.

По словам Шевченко, в настоящее время первый, второй, третий и четвертый энергоблоки находятся в режиме «холодного останова», в горячем состоянии пятый и шестой энергоблоки.

«Сейчас идет попытка подключения их на бойлеры, отапливающие город», - добавил представитель «Росэнергоатома».

В качестве доказательства, что обстрел вели украинские боевики, Шевченко показал упавшей на территории ЗАЭС осколок, на котором видна «натовская» маркировка. Он подчеркнул, что продолжение обстрелов и попадания на территорию станции могут привести к серьезным последствиям, потенциальной ядерной  катастрофе.

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