Двое погибли: параплан потерпел крушение на Камчатке

«В Камчатском крае по факту падения параплана, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело», - уточнили в ведомстве.

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В краевом учреждении Центра обеспечения действий при ГО и ЧС заявили, что летательный аппарат упал на поле в поселке Заозерный. Крушение произошло во время прогулочного полета. Уголовное дело было возбуждено по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, выясняя обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист разбился на параплане в Турции. Как уточнялось, после получения сообщения о происшествии в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. Позже было установлено, что мужчина скончался на месте.