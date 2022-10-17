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Двое погибли: параплан потерпел крушение на Камчатке

Виктория Ивашечкина
08:55 17.10.2022
Трагедия произошла во время прогулочного полета.
Двое погибли: параплан потерпел крушение на Камчатке
© Фото: ПСО КГКУ ЦОД
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Два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

© ПСО КГКУ ЦОД

«В Камчатском крае по факту падения параплана, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело», - уточнили в ведомстве.

В краевом учреждении Центра обеспечения действий при ГО и ЧС заявили, что летательный аппарат упал на поле в поселке Заозерный. Крушение произошло во время прогулочного полета. Уголовное дело было возбуждено по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, выясняя обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист разбился на параплане в Турции. Как уточнялось, после получения сообщения о происшествии в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. Позже было установлено, что мужчина скончался на месте.

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