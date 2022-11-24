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Топ-менеджеры «Вымпелкома» договорились о выкупе компании у Veon

Ирина Елагина
17:27 24.11.2022
Сумма сделки составит 130 миллиардов рублей.
Топ-менеджеры «Вымпелкома» договорились о выкупе компании у Veon
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Пять топ-менеджеров «Вымпелкома» (бренд «Билайн») приняли решение о выкупе акции компании у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. О достигнутом соглашении сообщил Telegram-канал «Билайн».

«"Билайн" объявляет, что группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon. В соответствии с условиями соглашения по сделке, Veon выручит от продажи актива 130 миллиардов рублей», - говорится в публикации.

Сделку заключат до 1 июня 2023 года при условии, что все участники соглашения соберут необходимые документы.

Напомним, что в начале ноября холдинг Veon сообщил о намерении продать ПАО «Вымпелком» - компанию-владельца бренда «Билайн», а ранее Veon заявлял, что в первом квартале 2022 года бизнес холдинга в России обесценился на 449 миллионов долларов.

Холдинг Veon основан российским бизнесменом Дмитрием Зиминым. Компания зарегистрирована на Бермудских Островах, а ее штаб-квартира находится в Амстердаме. Veon владеет телекоммуникационными активами в Азии, Африке и странах СНГ, включая российскую «Вымпелком», которая предоставляет услуги на рынке под брендом «Билайн».

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