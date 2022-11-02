Холдинг Veon продает компанию-владельца бренда «Билайн»

© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телекоммуникационная группа Veon запустила конкурентный процесс продажи ПАО «Вымпелком», представленного в России под брендом «Билайн». Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что руководство холдинга сейчас изучает возможные варианты в стремлении обеспечить наилучший результат для всех заинтересованных сторон. Информация о потенциальных покупателях и другие подробности в заявлении не приводятся.

В июне в Veon заявляли, что в первом квартале 2022 года бизнес холдинга в России обесценился на 449 миллионов долларов. Перед этим компания отказалась от прогнозов на 2022 год, так как на конечный результат могли повлиять пандемия коронавируса и специальная военная операция на Украине.

Холдинг Veon основан российским бизнесменом Дмитрием Зиминым. Компания зарегистрирована на Бермудских Островах, а ее штаб-квартира располагается в Амстердаме. Veon владеет телекоммуникационными активами в Азии, Африке и странах СНГ, включая российскую «Вымпелком», которая предоставляет услуги на рынке под брендом «Билайн».