В МО РФ открыли горячую линию по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев
Сообщается, что линия будет отвечать на вопросы по расчетам денежного довольствия.
© Фото: Минобороны России
В Минобороны России открыли горячую линию. Линия открыта в Едином расчетном центре Минобороны России.
Сообщается, что линия будет консультировать граждан в вопросах финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев - отвечать на вопросы по расчетам денежного довольствия.
Телефон горячей линии 8 (800) 737-7-737.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов