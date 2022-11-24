В МО РФ открыли горячую линию по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев

Сообщается, что линия будет отвечать на вопросы по расчетам денежного довольствия.

© Фото: Минобороны России

В Минобороны России открыли горячую линию. Линия открыта в Едином расчетном центре Минобороны России.

Сообщается, что линия будет консультировать граждан в вопросах финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев - отвечать на вопросы по расчетам денежного довольствия.

Телефон горячей линии 8 (800) 737-7-737.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов