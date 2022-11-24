С припиской «Весьма важно»: на «Мосфильме» рассказали о найденной пленке с гибелью Урбанского

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь киностудии «Мосфильм» Евгений Долгих в интервью «Звезде» подробно описал, каким образом были найдены кадры с трагической гибелью знаменитого в 60-е годы советского актера Евгения Урбанского во время съемок фильма «Директор». По сути, говорит Долгих, пленка была обнаружена случайно, во время внутренней инспекции служебных помещений, которые используются в чрезвычайных ситуациях.

«В одном из этих помещений главным инженером студии была обнаружена коробка с пленкой. Посмотрели выходные данные, обратили внимание на приписку красным маркером “Весьма важно” и “Урбанский”. Когда организовали просмотр, поняли, что нашли бесценные кадры. Кадры уникальные, прежде всего с точки зрения культурной ценности, какой-то кинематографической ценности», - рассказал пресс-секретарь.

Кроме того, Долгих упомянул, что Урбанский был звездой советского кино, по его словам, «кино персонифицирует все главное во времени в каком-то герое», и именно Евгений Урбанский вобрал в себя характерные черты тех времен. Соответственно, гибель актера стала резонансной и породила вокруг себя множество догадок и домыслов, говорит пресс-секретарь.

«Когда мы посмотрели эту пленку, все стало досконально ясно, что на съемках произошло ЧП при исполнении определенного трюка. Но обращает на себя внимание тот факт, что там же четыре дубля. В кино есть такое понятие, как кадр. Под кадр снимаются дубли. Этот кадр в режиссерском сценарии значится как 390-й кадр, и никакого трюка там в общем-то не прописано, там написано, что колонна идет через пески. Мы на съемке видим, что машина главного героя переезжает через барханы и встраивается в колонну. Родилась мысль после просмотра пленки, что этот трюк родился экспромтом», - объясняет представитель киностудии.

Долгих пояснил, что точки съемки дублей каждый раз менялись. По его словам, в первом дубле машина эффектно прыгнула и поехала вперед, но было принято решение снимать дальше. Во втором - автомобиль прыгнул, но оператор упустил его из кадра, третий дубль прошел так же успешно, как первый, а четвертый стал роковым.

«В качестве одной из причин смерти называют перелом свода черепа. Я могу только предполагать, вероятно, тогда киностудией было принято решение каким-то образом эти материалы скрыть, поскольку на эту мысль наводит тот факт, что все происходящее в кадре похоже не на несчастный случай, а на неподготовленный трюк», - резюмировал Долгих.

Напомним, на съемках киноленты «Директор» в Узбекистане автомобиль главного героя, роль которого исполнял Евгений Урбанский, перевернулся. Каскадер, находившийся за рулем, выжил, а знаменитый актер скончался в больнице в возрасте 33 лет.