В Совфеде разработали законопроект, регулирующий взаимоотношения робота и человека

Глава Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов представил новый законопроект, регулирующий правовые отношения в области применения робототехники. Так, дается определение понятию «робот», устанавливается классификация роботов и классы их опасности. Также новый законопроект регламентирует принципы взаимоотношений робота и человека.

«В настоящее время в РФ отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий робототехники. В то же время анализ мирового опыта показывает, что в целом ряде стран уже существует первичное правовое регулирование применения робототехники», - приводит ТАСС информацию пояснительной записки законопроекта.

Также сообщается, что новый законопроект создаст «основы правового регулирования новых общественных отношений», которые формируются по причине применения систем робототехники.

Ранее руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов поделился мнением, что роботы и любая другая технология или информационная система уязвимы и подвержены опасностям взлома и проникновения злоумышленников.