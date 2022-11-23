В Ереване стартовало совместное заседание глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ

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В Ереване стартовало совместно заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ. В ходе мероприятия будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая вопросы политического характера, оборонной сферы и безопасности.

Для участия в саммите со стороны России прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Также ожидается визит в Армению президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие открыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он выразил надежду на конструктивный обмен мнениями и оценку ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.