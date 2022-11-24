Полет под дождем: как испытывают на прочность отечественный беспилотник «Добрыня»

Также съемочная группа «Звезды» впервые смогла увидеть гексокоптер Горыныч. Он может нести нагрузку до 10 килограммов. Может доставлять грузы, но в перспективе, как заявили в «Алмаз - Антее», его получится задействовать и в выполнении специальных задач.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России развернули серийное производство многофункциональных беспилотников «Добрыня» силами Концерна «Алмаз - Антей». Посмотреть на то, как его испытывают на прочность, смог Павел Кутаренко.

«А вот так проходят испытания "Добрыни" в особой дождевой камере. Заданы условия типичного ливня, но ему все нипочем. Помещение железное, экранированное, отсутствует спутниковая связь, но управление идет без каких-либо проблем», - прокомментировал корреспондент.

Также съемочная группа «Звезды» впервые смогла увидеть гексокоптер Горыныч. Он может нести нагрузку до 10 килограммов. Может доставлять грузы, но в перспективе, как заявили в «Алмаз - Антее», его получится задействовать и в выполнении специальных задач.

«Добрыня» имеет четыре винта. Его размеры в ширину и длину не превышают 250 миллиметров, а в высоту, со снятым сменным аккумулятором составляют менее 60 миллиметров.

Беспилотник производится на 75 процентов из российских материалов и комплектующих. Например, защитный кожух беспилотника печатается на 3D-принтерах российской разработки и производства. При этом идет работа по увеличению доли отечественных компонентов. Как заметили в «Алмаз - Антее», эффект по ней есть с «каждым днем».

Сообщается, что дальность канала управления изделия - пять километров, максимальная высота полета может достигать трех километров, а протяженность маршрута, который можно загрузить в беспилотник, составляет 20 километров. При этом беспилотник может разгоняться до скорости более 120 километров в час.

Ранее публиковалось видео работы беспилотников «Москит» в зоне спецоперации.