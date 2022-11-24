В Кремле заявили, что ударов по соцобъектам в ходе СВО не было и нет

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Задачи специальной военной операции на Украина выполняются, при этом российские войска не наносят ударов по социальным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по соцобъектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Работа в этом плане продолжается», - заявил Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось.