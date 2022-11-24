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МО РФ: поражены пункты управления двух вражеских бригад в Херсонской и Харьковской областях

13:47 24.11.2022
Как заметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские удары поразили пункты управления 3-й танковой и 57-й горно-штурмовой бригад противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили о поражении дух пунктов управления бригад украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах», - заявил Конашенков. 

Еще Игорь Конашенков подвел итоги контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе была поражены украинская установка РСЗО «Град», которая находилась на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области. 

А в районе Новогригоровки в Херсонской области удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию США AN/TPQ-50 контрбатарейной борьбы американского производства. Еще две РЛС контрбатарейной борьбы врага были уничтожены в районах Константиновки и Северска на территории ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах работы ПВО России за сутки в зоне спецоперации. По его словам, было сбито четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка (Запорожская область). 

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 558 беспилотников, 390 ЗРК, 6 791 танка и других боевых бронированных машин, 902 боевых машин РСЗО, 3 616 орудий и минометов, а также 7 340 единиц специальной военной техники. 

Также Игорь Конашенков заявил, что массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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