МО РФ: поражены пункты управления двух вражеских бригад в Херсонской и Харьковской областях

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В Минобороны России сообщили о поражении дух пунктов управления бригад украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах», - заявил Конашенков.

Еще Игорь Конашенков подвел итоги контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе была поражены украинская установка РСЗО «Град», которая находилась на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области.

А в районе Новогригоровки в Херсонской области удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию США AN/TPQ-50 контрбатарейной борьбы американского производства. Еще две РЛС контрбатарейной борьбы врага были уничтожены в районах Константиновки и Северска на территории ДНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результатах работы ПВО России за сутки в зоне спецоперации. По его словам, было сбито четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка (Запорожская область).

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 558 беспилотников, 390 ЗРК, 6 791 танка и других боевых бронированных машин, 902 боевых машин РСЗО, 3 616 орудий и минометов, а также 7 340 единиц специальной военной техники.

Также Игорь Конашенков заявил, что массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов