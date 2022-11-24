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В Минобороны России сообщили о провале украинских атак и контратак на трех направлениях

13:46 24.11.2022
Вооруженные формирования Украины понесли серьезные потери в живой силе и военной технике, добавил представитель МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Украинские вооруженные формирования провалили атаки и контратаки на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, заявил на брифинге 24 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, на Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе Берестового Харьковской области сорвана попытка неприятеля атаковать позиции ВС РФ. Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и в военной технике. Вооруженные формирования Украины потеряли до 60 своих бойцов на данном направлении, одну боевую бронированную машину и два пикапа.

На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника атаковать в направлении Площанки и Червонопоповки. Потери украинской стороны в личном составе превысили 15 человек.

На Южно-Донецком направлении сорваны попытки украинских боевиков контратаковать в направлении Владимировки, Павловки и Времевки. Конашенков также сообщил о сорванной попытке ВФУ атаковать в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении превысили 50 человек.

Также представитель Минобороны заявил, что нанесенный накануне массированный удар по энергетике Украины нарушил переброску вооружений и резервов украинских боевиков. Он подчеркнул, что ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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