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Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказал, как киевский режим вербует диверсантов на подконтрольной Украине территории Запорожской области. По словам Рогова, у Киева многие годы работала программа по подготовке диверсантов, и чаще всего для этой работы привлекают молодежь, «обработанную» украинской пропагандой.

«Легче всего вербуется молодежь - у них нет "тормозов", понимания, ощущения риска. Плюс их воспитывали в парадигме, что "Украина це Европа", какие-то образы будущего давались. Разумеется, это "обманчивая морковка" - в лучшем случае молодежь ждали бы заниженная социальная ответственность и сбор урожая в характерной позе в Польше... Если говорить по людям, то здесь достаточно много людей, которые были завербованы. Они готовились с 2015 года. Тогда была четкая государственная программа подготовки людей к конкретным терактам, определенным вещам. Не скажу конкретные цифры, но в эти сети может попасть кто угодно. Есть голова на плечах или нет - это основная причина», - рассказал Рогов.

Ранее Рогов рассказал, как украинские боевики планировали нападение на Запорожскую АЭС. По его словам, украинские националисты подготовили более 40 человек, входящих в диверсионные группы.