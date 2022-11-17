Рогов рассказал, по какой схеме националисты планируют наступление в Запорожской области

По его словам, в настоящее время украинские националисты подготовили более 40 человек, входящих в диверсионные группы, для дальнейшей атаки на Запорожскую область.

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Вооруженные формирования украинских националистов перебрасывают две бригады, артиллерию и бронетехнику в район города Орехов Запорожской области. Об этом в эфире передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В данный момент идет переброска двух бригад, причем приоритетным направлением является Орехов. Именно туда сейчас поступают M777 и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила противника», - сказал он.

Также Рогов заявил, что, по данным российской разведки, в настоящее время украинские националисты подготовили более 40 человек, входящих в диверсионные группы, для дальнейшей атаки на Запорожскую область.

«Но мы их ждем. Если говорить о нашей армии, ребята хоть и устали, чего греха таить, просили передать, что всех перебьют, что линия боевого соприкосновения понятна. Будет непросто, но есть все предпосылки, что в случае вражеского наступления оно превратится в контрнаступление», - отметил представитель администрации региона.

Кроме того, Владимир Рогов подчеркнул, что боевики понимают, что возможно контрнаступление российских войск на данном направлении. Это, с его слов, подтверждает тот факт, что националисты подорвали мост в районе Черниговки.

«Это достаточно близко от линии боевого соприкосновения, то есть они боятся, что мы пойдем к ним», - подытожил он.

Ранее Рогов заявил о скоплении большого числа наемников на Запорожском направлении. По его словам, одних только польских силовиков в районе насчитывает более пяти тысяч. Помимо этого, как сообщил чиновник, за киевский режим выступает множество выходцев из Грузии и членов мировых террористических организаций.