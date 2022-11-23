Bloomberg: страны ЕС и G7 могут объявить лимит цен на нефть из РФ 23 ноября

При этом в европейском сообществе рассмотрели смягчение своего последнего пакета антироссийских санкций в отношении российской нефти.

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Вполне возможно, что страны G7 и Евросоюза могут объявить лимит цен на российскую нефть уже в среду, 23 ноября. В то же время сообщается, что ЕС смягчил условия ограничения цен на нефть из России.

По сообщению американского издания Bloomberg, в европейском сообществе рассмотрели смягчение своего последнего пакета антироссийских санкций. Согласно попавшему в распоряжение СМИ документу, речь идет об отсрочке полной реализации данных санкционных мер и о доставке нефти. В частности, предлагается ввести 45-дневный период перехода к данным ограничениям.

«Предлагаемый льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря - даты, когда должны вступить в силу нефтяные санкции, - и разгруженной до 19 января, что приводит Европейский союз в соответствие с пунктом, ранее объявленным США и Великобританией», - пишет издание.

Говоря о доставке нефти, предлагается запретить соответствующим компаниям предоставлять услуги страхования, посредничества и финансовой помощи при отправке нефти из РФ в любую точку мира. Исключение будет сделано в случае продажи нефти ниже согласованного ценового предела. Положения о нефтепродуктах и ограничение цен на них должны вступить в силу в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что администрация США перед встречей постпредов Евросоюза, намеченной на 23 ноября, намерена в частном порядке уведомить о предложении «семерки» об уровне потолка цен на российскую нефть.

Его объявление произойдет, когда представители стран ЕС поддержат предложение. В связи с этим сроки оглашения уровня цен могут быть изменены.