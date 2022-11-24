В состав Балтфлота торжественно приняли гидрографический катер «Анатолий Князев»

Экипаж судна сегодня приступил к дежурству. Он займется исследованием рельефа морского дна и обслуживанием навигационных систем. При этом современное оборудование катера также позволяет заниматься и научной работой.

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ВМФ России пополнился большим гидрографическим катером «Анатолий Князев» - во время церемонии в Петербурге на судне торжественно подняли флаг.

Гидрографический катер назвали в честь советского разработчика навигационных систем. Его построили раньше срока. Теперь он будет нести службу на Балтийском флоте, обеспечивая безопасность военных кораблей.

Экипаж судна сегодня приступил к дежурству. Он займется исследованием рельефа морского дна и обслуживанием навигационных систем. При этом современное оборудование катера также позволяет заниматься и научной работой.

Ранее сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота приняли морской тральщик «Петр Ильичев».