Армия Армия Армия

В состав Балтфлота торжественно приняли гидрографический катер «Анатолий Князев»

13:26 24.11.2022
Экипаж судна сегодня приступил к дежурству. Он займется исследованием рельефа морского дна и обслуживанием навигационных систем. При этом современное оборудование катера также позволяет заниматься и научной работой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

ВМФ России пополнился большим гидрографическим катером «Анатолий Князев» - во время церемонии в Петербурге на судне торжественно подняли флаг.

Гидрографический катер назвали в честь советского разработчика навигационных систем. Его построили раньше срока. Теперь он будет нести службу на Балтийском флоте, обеспечивая безопасность военных кораблей.

Экипаж судна сегодня приступил к дежурству. Он займется исследованием рельефа морского дна и обслуживанием навигационных систем. При этом современное оборудование катера также позволяет заниматься и научной работой.

Ранее сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота приняли морской тральщик «Петр Ильичев».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:57 В стране и мире
В Кремле заявили, что ударов по соцобъектам в ходе СВО не было и нет
13:44 Армия
Видео
В МО РФ подчеркнули, что разрушения в Киеве вызваны падением ракет ПВО украинских боевиков
11:51 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на «Южном потоке»
11:41 В стране и мире
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
09:44 В стране и мире
МИД РФ: Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на «ракетный инцидент»
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.