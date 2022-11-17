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Морской тральщик «Петр Ильичев» приняли в состав Тихоокеанского флота

10:41 17.11.2022
Тральщик может бороться со всеми видами современных морских мин. Он имеет уникальный литой корпус из композитных материалов, современные гидроакустические станции и автоматизированную систему управления противоминными действиями.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Камчатке в состав Тихоокеанского флота приняли морской тральщик «Петр Ильичев». Об этом сообщает Минобороны России. 

Состоялся торжественный митинг, в котором принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев. Также присутствовали глава Камчатского края Владимир Солодов, представители завода-изготовителя, ветераны ВМФ и юнармейцы.  

Юлдашев отметил, что это уже второй корабль проекта 12 700 «Александрит» на Камчатке. Теперь возможности минно-тральных сил объединения возрастут. 

Вице-адмирал поздравил личный состав с приемом нового корабля и пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и на службе. 

В Минобороны России отметили, что тральщик может бороться со всеми видами современных морских мин. Он имеет уникальный литой корпус из композитных материалов, современные гидроакустические станции и автоматизированную систему управления противоминными действиями.

Ранее в состав Тихоокеанского флота приняли подводную лодку «Уфа».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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