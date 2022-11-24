«Купить то, что работает»: глава Подмосковья призвал внимательнее относиться к сбору гумпомощи

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции в Одинцово. В ходе встречи обсуждался вопрос гуманитарной помощи. Руководитель отметил, что иногда закупленные вещи могут представлять опасность для наших бойцов. Один из военнослужащих рассказал, что иногда привозят вещи для альпинизма - они обычно яркие, что в зоне боевых действий делает бойца мишенью для вражеских снайперов.

«Мы на самом деле с командирами держим связь для того, чтобы купить именно то, что работает. И не только для подразделения, в котором мы сейчас находимся, а для всех призванных, и мы таких ошибок не допускаем... Но вы правы: есть гуманитарная помощь, и там много всего разного собирают. Задача командира - все-таки проверять и недоразумений не допускать. Я ваш наказ услышал, я тоже его учту и своим коллегам передам - все должно соответствовать», - цитирует Воробьева телеканал «360».

Ранее Воробьев заявил, что жители региона стали значительно реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации. По словам руководителя, число сообщений в неделю снизилось в 10 раз.