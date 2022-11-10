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Губернатор Подмосковья заявил о снижении количества вопросов по частичной мобилизации

Алексей Курильченко
11:19 10.11.2022
Андрей Воробьев также провел личные встречи с семьями добровольцев, чтобы выделить проблемы, которые необходимо решить.
© Видео: пресс-служба губернатора Московской области © Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители региона стали значительно реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации. По словам руководителя, число сообщений в неделю снизилось в 10 раз.

«Обращения радикально упали, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять тысяч. В основном они касались выплат, но мы их сейчас все завершаем, не должно быть переживаний», - цитирует слова губернатора телеканал «360».

Также Воробьев провел встречи с добровольцами, чтобы лично решить возникшие вопросы.

«Я приехал с военным комиссаром, для того чтобы уделить внимание нерешенным вопросам по оплате. Наша сегодняшняя встреча не только для того, чтобы вручить награды, выпить чашку чая и слова благодарности сказать. Наша задача - чтобы вопросы решались системно. У нас большое количество добровольцев, ребят, которые призваны... Поэтому такие встречи весьма полезны и содержательны», - заявил Воробьев на встрече с одной из подмосковных семей.

В октябре Воробьев сообщил, что мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить выплаты. Глава региона отметил, что почти 4,5 тысячи призванных на службу из запаса уже получили по 200 тысяч рублей.

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