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ФСБ пресекла попытку диверсии украинских националистов в Воронежской области

Елизавета Потейчук
17:03 23.11.2022
Фигуранты пытались оказать сопротивление сотрудникам ФСБ при задержании, но ответными действиями были ликвидированы.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине г. Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что пострадавших среди гражданских и правоохранителей нет. Во время обысков по адресам проживания террористов и места происшествия сотрудники ФСБ изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Ранее ФСБ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе России. По данным ведомства, в результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

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