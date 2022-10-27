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В ГД принят проект о запрете проката кино с пропагандой ЛГБТ

Алексей Курильченко
11:21 27.10.2022
Документ предлагает запретить выдачу прокатных удостоверений для фильмов, демонстрирующих детям нетрадиционные сексуальные отношения или призывающие сменить пол.
В ГД принят проект о запрете проката кино с пропагандой ЛГБТ
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В Государственную думу России был внесен проект закона, который предусматривает запреты выдачи прокатных удостоверений для фильмов, в который будут выявлены признаки ЛГБТ-пропаганды или призывы к смене пола. Документ предлагает внести поправки в закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

«В настоящее время в общемировом масштабе прослеживается тенденция к консолидации ЛГБТ-сообщества, упрощению процедуры смены пола и навязчивой пропаганды данных явлений. Эти явления получают широкое распространение и в Российской Федерации... Так, предлагается внести дополнения в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", включив в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол», - говорится в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин в своей речи на церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России назвал откровенным сатанизмом навязывание западных ценностей детям РФ. Российский лидер обратился к присутствующим в зале с вопросом о том, хотят ли они, чтобы в России вместо слов «мама» и «папа» появились понятия «родитель №1» и «родитель №2».

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