Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Государственная дума России приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Документ предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

На 2023 год российский бюджет составит по доходам в сумме 26,13 триллиона рублей, по расходам - 29,056 триллиона рублей.

Отмечается, что 2023-2025 годы будут дефицитными - госзаимствования будут основным источником покрытия дефицита. Также ожидается рост государственного долга. К концу 2023 года он составит 25,369 триллиона рублей. При этом в течение трехлетнего периода госдолг сохранится на «безопасном уровне».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в стране по итогам года, согласно предварительным оценкам, может составить менее 3%. По его словам, ситуация оказалась значительно лучше прогнозов.