Восстановить навыки: кадры тренировки мобилизованных в Ставропольском крае
Минобороны России показало кадры подготовки мобилизованных бойцов в Ставропольском крае. Военнослужащие совершенствуют навыки огневой подготовки и тактической медицины.
В МО РФ отметили, что тренировки проходят в условиях, максимально имитирующих реальную боевую обстановку.
«Занятия проходят как по оказанию самопомощи, так и по оказанию помощи товарищу. В составе подразделения военнослужащие также отрабатывают прикрытие и эвакуацию раненых. Инструкторы обучают использовать подручные средства для переноски раненых и наложения шин», - говорится в сообщении.
Кроме этого, бойцы отработали навыки ведения боя в обороне с использованием заранее оборудованных позиций.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что занятия проводятся опытными инструкторами, которые имеют боевой опыт, приобретенный ими в ходе спецоперации.
Ранее «Звезда» показала, как проходит обучение мобилизованных на полигоне в ДНР.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов