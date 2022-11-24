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Восстановить навыки: кадры тренировки мобилизованных в Ставропольском крае

10:46 24.11.2022
Бойцы совершенствуют навыки огневой подготовки и тактической медицины. Для них на полигоне созданы условия, максимально имитирующие реальную боевую обстановку.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры подготовки мобилизованных бойцов в Ставропольском крае. Военнослужащие совершенствуют навыки огневой подготовки и тактической медицины. 

В МО РФ отметили, что тренировки проходят в условиях, максимально имитирующих реальную боевую обстановку. 

«Занятия проходят как по оказанию самопомощи, так и по оказанию помощи товарищу. В составе подразделения военнослужащие также отрабатывают прикрытие и эвакуацию раненых. Инструкторы обучают использовать подручные средства для переноски раненых и наложения шин», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, бойцы отработали навыки ведения боя в обороне с использованием заранее оборудованных позиций. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что занятия проводятся опытными инструкторами, которые имеют боевой опыт, приобретенный ими в ходе спецоперации. 

Ранее «Звезда» показала, как проходит обучение мобилизованных на полигоне в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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