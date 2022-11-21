Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы до 19 января

По данным следствия, мужчина был коллегой Юлии и оказывал ей знаки внимания, но получил отказ из-за чего и совершил убийство.

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Зюзинский районный суд города Москвы арестовал до 19 января 2023 года обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе столицы. Каримов против избранной ему меры пресечения возражать не стал.

По обвинению в убийстве был арестован 25-летний гражданин Узбекистана Шохрухбек Каримов. По данным следствия, мужчина был коллегой Юлии и оказывал ей знаки внимания, но получил отказ из-за чего и совершил убийство. Через несколько часов после преступления Каримова задержали, на допросе он полностью признал вину.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой обнаружили во дворе жилого дома 18 ноября. Экспертиза показала, что девушку несколько раз ударили ножом. За несколько дней до смерти погибшая обращалась к правоохранителям с жалобами, что ее преследуют.