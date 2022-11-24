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«Обновляют контракты»: Пушилин заявил, что Запад поставляет Украине устаревшее оружие

Алексей Курильченко
10:48 24.11.2022
Поставки вооружения Киеву, по словам врио главы ДНР, проводятся сугубо из экономических соображений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Коллективный Запад поставляет Украине устаревшие образцы вооружения, желая избавиться от него и обновить свой собственный арсенал. Именно поэтому поставки киевскому режиму имеют столь массовый характер. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Очень много вооружения, которое достается нам в виде трофеев, устаревшее. Мы передаем его на изучение, так как нам нужно понимать, с чем мы имеем дело. Преимущественно это вооружение 70-80-х годов. Это, кстати, одна из подтем, почему это вооружение так щедро передается Украине. Как раз чтобы обновить свое. Это и экономическая целесообразность, и контракты с военными компаниями, которые конечно же имеют свое лобби в американском правительстве», - заявил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения союзных сил продвигаются по всей линии соприкосновения. Со слов врио губернатора региона, российские войска постепенно освобождают все новые территории, включая Артемовск, в направлении которого киевский режим бросает все новые силы националистов.

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