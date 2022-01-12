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СМИ раскрыли подробности задержания организатора убийства Александра Солоника

Роман Захаров
04:10 12.01.2022
Предполагаемого преступника задержали в аэропорту города Салоники в понедельник, 10 января.
СМИ раскрыли подробности задержания организатора убийства Александра Солоника
© Фото: pexels.com
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Греческое издание Proto Thema раскрыло подробности задержания Иоакима Карслиадиса, подозреваемого в организации убийства российского киллера Александра Солоника, задушенного в Греции почти 25 лет назад. В рамках материала также была опубликована фотография Карслиадиса.

По информации журналистов, подозреваемый в организации громкого заказного убийства является «эллинизированным» грузином, которому власти Греции выдали греческое удостоверение личности в 2000 году.

В статье говорится, что преступник прибыл в Салоники 10 января в 10:58 рейсом 547 в терминал 1 из Ларнаки, и как только он подал документы на паспортном контроле, правоохранители установили, что в отношении него еще в 2005 году был выдан ордер на арест за убийство российского бандита и его 19-летней подруги Светланы Котовой в Лагониси.

«Сразу после этого сотрудники полиции, не дав ему ни малейшей возможности отреагировать, надели на него наручники», - пишет издание.

После этого Карслиадиса направили на дактилоскопию, а затем он был взят под стражу.

Киллер Александр Солоник, известный по прозвищу Саша Македонский, входил в так называемую Ореховскую преступную группировку. Начиная со второй половины 1990-х годов он скрывался в Греции. Солоника, на счету которого десятки убийств, в январе 1997 года задушили члены Ореховской банды, возглавляемой на тот момент Сергеем Буториным. Вместе с киллером от рук бандитов тогда погибла и его сожительница - фотомодель Светлана Котова. За это преступление Буторин в 2012 году был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственный убийца Солоника Александр Пустовалов получил по приговору суда 23 годам лишения свободы.

Во вторник, 11 января, стало известно об аресте подозреваемого в организации убийства Солоника. По данным греческой полиции, за день до этого, в понедельник, в аэропорту «Македония» города Салоники был арестован 48-летний гражданин Греции. Перед этим греческих стражей порядка о личности возможного преступника проинформировало Кипрское отделения Интерпола. Фамилия задержанного в официальных источниках при этом не называлась.

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