СМИ сообщили об аресте в Греции подозреваемого в убийстве киллера Солоника

В Греции арестован подозреваемый в организации громкого убийства киллера Александра Солоника 25 лет назад. Речь о 48-летнем гражданине Греции грузинского происхождения, сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.

«Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии», - сообщил источник, по словам которого, арестованный будет доставлен в суд в ближайшее время.

Киллер Александр Солоник входил в состав Ореховской преступной группировки и во второй половине 1990-х годов скрывался от правосудия за границей. На его счету были десятки жертв. В начале 1997 года Солоника обнаружили задушенным.