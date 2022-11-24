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В ООН назвали обстрел ЗАЭС вопиющим

Марина Крижановская
01:00 24.11.2022
Замгенсека ООН по политическим вопросам рассказала, что во всемирной организации «по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией» вокруг ЗАЭС.
В ООН назвали обстрел ЗАЭС вопиющим
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Организации Объединенных Наций заявили, что военные действия вокруг Запорожкой АЭС должны прекратиться немедленно. С таким заявлением выступила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Вместе с тем заместитель Генерального секретаря организации назвала обстрел атомной электростанции вопиющим, безрассудным и прискорбным.

«Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным», - приводит ее слова РИА Новости.

Она обратила внимание, что за несколько часов до этого электростанция потеряла доступ к внешнему электричеству и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности, о чем ранее сообщило МАГАТЭ.

«Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены», - призвала Розмари ДиКарло.

Ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) проинформировало, что ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени. Сейчас станция питается только за счет аварийных дизель-генераторов.

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