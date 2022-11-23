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Пискарев: зарубежные НПО занимаются закупкой средств поддержки армии Украины

Игнат Далакян
14:27 23.11.2022
В ГД РФ отметили, что это происходит под видом гуманитарных проектов.
Пискарев: зарубежные НПО занимаются закупкой средств поддержки армии Украины
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Под видом гуманитарных проектов некоторые зарубежные НПО занимаются закупкой средств поддержки украинской армии. Об этом заявил председатель Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации.

«Объединение "Ковчег", действующее с февраля в Венгрии и имеющее своих представителей в 40 с лишним странах, активно взаимодействует с американской НПО "Русская Америка за демократию в России". Вместе они занимаются сбором средств на оснащение украинских националистов, поставкой дронов для украинской армии и других средств поддержки противника», - отметил депутат.

Кроме того, согласно его словам, этот проект вербует антироссийски настроенных граждан России, находящихся за пределами страны.

Ранее представитель Республиканской партии палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин жестко раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена в отношении постоянной поддержки Украины. Конгрессвумен задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом Соединенных Штатов и какую должность в правительстве США занимает нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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